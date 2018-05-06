Крис Летанг вышел на 4-е место в истории «Питтсбурга» по играм в плей-офф

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг принимает участие в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0, идёт первый период).

Это его 127-я игра за карьеру в «Питтсбурге» в рамках Кубка Стэнли. По этому показателю канадский защитник вышел на четвёртое место в клубной истории. Он опередил канадского форварда Криса Куница (126), ныне выступающего в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место занимает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби (159), в топ-3 также входят российский нападающий Евгений Малкин (157) и чех Яромир Ягр (140).