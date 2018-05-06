«Вашингтон» в матче с «Питтсбургом» забросил две шайбы меньше чем за минуту

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:1, после первого периода).

Счёт в матче был открыт на третьей минуте стартового отрезка после точного броска защитника «Пингвинз» Джейми Олексяка, для которого эта шайба стала первой в карьере в плей-офф. Игрокам «Вашингтона» удалось перевернуть ход встречи в самом конце периода. С интервалом в 33 секунды отличились защитник Джон Карлсон и нападающий Бретт Коннолли.

Видео гола Конноли можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».