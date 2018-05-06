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Трямкин — о Макдэвиде: ничего сверхъестественного, такой же человек, как и мы

Трямкин — о Макдэвиде: ничего сверхъестественного, такой же человек, как и мы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной России Никита Трямкин поделился воспоминаниями от игры в НХЛ против лучшего бомбардира лиги Коннора Макдэвида, который является капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2018 года.

«Я играл против него. Очень хороший хоккеист, звезда НХЛ. Но он такой же человек, как и мы. Какие у них всех могут быть секреты? Хорошее быстрое катание, топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного. Обычный человек: две руки, две ноги. Против него можно и нужно играть», — цитируют Трямкина «Известия».

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