Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил 6-й гол в Кубке Стэнли-2018

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:3, идёт третий период).

Российский форвард отличился на первой минуте третьего периода и сравнял счёт в матче. Ассистентами выступили нападающий Якуб Врана и защитник Мэтт Нисканен. Всего на счету Кузнецова в нынешнем плей-офф стало 12 (6+6) очков в 11 матчах. Ранее в этом матче он отметился результативной передачей, когда отличился Джон Карлсон.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».