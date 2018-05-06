Овечкин набрал 14-е очко в плей-офф, Кузнецов — 13-е

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами в третьем периоде пятой игры серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, идёт третий период).

Они помогли отличиться Якубу Вране за пять минут до конца третьего периода. Гол чешского форварда вывел «Кэпиталз» вперёд. Всего на счету Овечкина стало 14 (8+6) баллов в 11 матчах, а на счету Кузнецова — 13 (6+7) очков в 11 матчах.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».