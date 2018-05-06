Евгений Кузнецов стал второй звездой матча с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 6:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Барри Тротца, которых отделяет одна победа от выхода в финал Восточной конференции.

Главной звездой матча стал чешский форвард «Кэпиталз» Якуб Врана, забросивший победную шайбу за пять минут до конца третьего периода. Также в его активе две результативные передачи.

Второй звездой встречи признан российский нападающий победителей Евгений Кузнецов, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби, отразивший 36 бросков.