Иванников перешёл из «Лады» в СКА в обмен на денежную компенсацию

«Лада» и СКА совершили обмен, в результате которого в клуб из Санкт-Петербурга перебрался голкипер Евгений Иванников, информирует официальный сайт клуба из Тольятти. Взамен тольяттинцы получили денежную компенсацию.

Иванников в завершившемся сезоне сыграл за «Ладу» в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отразил 89,2% бросков и заработал коэффициент надёжности 2,81.

Всего за карьеру в КХЛ 27-летний голкипер одержал 43 победы в 111 матчах при коэффициенте надёжности 2,32 и проценте отражённых бросков 91,6. Помимо «Лады» и СКА Иванников защищал ворота «Адмирала» и «Спартака».