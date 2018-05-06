«Нэшвилл» и «Виннипег» забросили 6 шайб за 10 минут

В пятом матче Западной конференции «Нэшвилл» на своей площадке принимает «Виннипег». Первый период закончился со счётом 0:0, а во втором команды разразились градом голов, забросив 6 шайб на двоих за 10 минут.

На 28-й минуте нападающий «Джетс» Пол Штястны открыл счёт, спустя минуту хозяева ответили голом Янника Вебера. Далее в течение 6 минут хоккеисты «Виннипега» трижды огорчили хозяев усилиями Дастина Баффлина и Кайла Коннора, оформившего дубль. Окончательный счёт второго периода установил Райан Джохансен на 38-й минуте поединка – 4:2 в пользу «Виннипега».