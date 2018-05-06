Яндач: атмосфера на хоккее в Дании отличная, не то что в прошлом году во Франции

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Йозеф Яндач прокомментировал исход матча чемпионата мира со словаками, в котором его команда одержала волевую победу в овертайме (3:2).

«Я думаю, сборная Чехии постепенно прибавляла по ходу матча. Соперник вынуждал нас рисковать в третьем периоде, мы пошли на это и были вознаграждены за старания. Конечно, это нервы, но и дополнительное очко мы определённо заслужили. Вероятно, сборная Чехии пока ещё не столь здорово выглядит физически.

Желанием тренерского штаба было, чтобы игроки сосредоточились в основном на защите. Таким путём мы хотели преодолеть давление словаков. Также нам необходимо чаще доводить шайбу до ворот соперника, искать «мусорные» голы, пока у нас это не получается.

Конечно, здорово, что выиграли, мы счастливы, но у одна игра за другой, семь штук за десять дней. У нас получил травму нападающий Мартин Нечас, и я не знаю, когда он вернётся в строй. Боюсь, что не завтра.

Атмосфера на трибунах была отличной, здесь совсем не так, как в прошлом году во Франции, а действительно здорово», — сказал Яндач.