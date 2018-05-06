Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Как сборная России сыграет с Австрией?

Как сборная России сыграет с Австрией?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 6 мая, сборная России проведёт свой второй матч на чемпионате мира по хоккею. Соперником россиян станет сборная Австрии.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как сборная России сыграет с Австрией?». Начало встречи — в 13:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия— Россия.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz

Сборная России проэкзаменует Австрию на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент