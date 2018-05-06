Сегодня, 6 мая, сборная России проведёт свой второй матч на чемпионате мира по хоккею. Соперником россиян станет сборная Австрии.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как сборная России сыграет с Австрией?». Начало встречи — в 13:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия— Россия.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz
Сборная России проэкзаменует Австрию на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».