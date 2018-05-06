Сегодня, 6 мая, сборная России проведёт свой второй матч на чемпионате мира по хоккею. Соперником россиян станет сборная Австрии.



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как сборная России сыграет с Австрией?». Начало встречи — в 13:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия— Россия.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

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