Лучшие голы второго игрового дня ЧМ-2018: шайбы Яшкина, Корви и Бацлерса в ОТ

Официальный канал ЧМ-2018 в Youtube опубликовал подборку лучших шайб первого игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

На третьем месте оказалась шайба нападающего сборной Швейцарии Энцо Корви, которая принесла его команде победу во встрече с австрийцами (3:2 ОТ). Также был отмечен гол латвийского форварда Рудольфа Балцерса, ставший победным в матче с норвежцами (3:2 ОТ). На первом месте оказалась шайба чешского нападающего Дмитрия Яшкина в овертайме матча со словаками (3:2 ОТ).

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в Youtube.