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История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 7 мая, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Беларуси. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Беларуси встречались друг с другом в рамках чемпионата мира девять раз. Россияне победили в семи поединках, один раз успех праздновали белорусы, ещё один матч завершился вничью. Самая крупная победа российской командой была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2015 году в Остраве — 7:0. Единственная победа Беларуси датирована чемпионатом мира 2000 года в Санкт-Петербурге — 1:0.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1999Групповой раундХамарРоссия — Беларусь2:2Яшин, Тертышный — Романов, Андриевский
ЧМ-2000Групповой раундСанкт-ПетербургРоссия — Беларусь0:1Цыплаков
ЧМ-2005Групповой раундВенаРоссия — Беларусь2:0Харитонов, Вышедкевич
ЧМ-2006Групповой раундРигаРоссия — Беларусь3:2Емелеев, Куляш, Харитонов — Антоненко, Макрицкий
ЧМ-2008Групповой раундКвебекРоссия — Беларусь4:3 БАфиногенов (2), Овечкин, Морозов (победный буллит) — Михалёв, Дудик, Угаров
ЧМ-2009ЧетвертьфиналБернРоссия — Беларусь4:3Прошкин, Атюшов, Фролов, Ковальчук — Кольцов, Антоненко. Грабовский
ЧМ-2010Групповой раундКёльнРоссия — Беларусь3:1Мозякин, Овечкин, Анисимов — Калюжный
ЧМ-2014Групповой раундМинскРоссия — Беларусь2:1Плотников, Шипачёв — Денисов
ЧМ-2015Групповой раундОстраваРоссия — Беларусь7:0Ковальчук, Тарасенко, Шипачёв, Панарин, Широков. Дадонов, Малкин
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