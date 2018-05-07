История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира

Сегодня, 7 мая, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Беларуси. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Беларуси встречались друг с другом в рамках чемпионата мира девять раз. Россияне победили в семи поединках, один раз успех праздновали белорусы, ещё один матч завершился вничью. Самая крупная победа российской командой была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2015 году в Остраве — 7:0. Единственная победа Беларуси датирована чемпионатом мира 2000 года в Санкт-Петербурге — 1:0.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018