История личных встреч сборных России и Беларуси на чемпионатах мира

Сегодня, 7 мая, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Беларуси. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Беларуси встречались друг с другом в рамках чемпионата мира девять раз. Россияне победили в семи поединках, один раз успех праздновали белорусы, ещё один матч завершился вничью. Самая крупная победа российской командой была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2015 году в Остраве — 7:0. Единственная победа Беларуси датирована чемпионатом мира 2000 года в Санкт-Петербурге — 1:0.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1999
|Групповой раунд
|Хамар
|Россия — Беларусь
|2:2
|Яшин, Тертышный — Романов, Андриевский
|ЧМ-2000
|Групповой раунд
|Санкт-Петербург
|Россия — Беларусь
|0:1
|Цыплаков
|ЧМ-2005
|Групповой раунд
|Вена
|Россия — Беларусь
|2:0
|Харитонов, Вышедкевич
|ЧМ-2006
|Групповой раунд
|Рига
|Россия — Беларусь
|3:2
|Емелеев, Куляш, Харитонов — Антоненко, Макрицкий
|ЧМ-2008
|Групповой раунд
|Квебек
|Россия — Беларусь
|4:3 Б
|Афиногенов (2), Овечкин, Морозов (победный буллит) — Михалёв, Дудик, Угаров
|ЧМ-2009
|Четвертьфинал
|Берн
|Россия — Беларусь
|4:3
|Прошкин, Атюшов, Фролов, Ковальчук — Кольцов, Антоненко. Грабовский
|ЧМ-2010
|Групповой раунд
|Кёльн
|Россия — Беларусь
|3:1
|Мозякин, Овечкин, Анисимов — Калюжный
|ЧМ-2014
|Групповой раунд
|Минск
|Россия — Беларусь
|2:1
|Плотников, Шипачёв — Денисов
|ЧМ-2015
|Групповой раунд
|Острава
|Россия — Беларусь
|7:0
|Ковальчук, Тарасенко, Шипачёв, Панарин, Широков. Дадонов, Малкин