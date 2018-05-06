Нападающий сборной Швейцарии Андригетто дисквалифицирован на один матч

Форвард швейцарской сборной Свен Андригетто нанёс травму защитнику сборной Австрии Стивену Стронгу в матче группового этапа чемпионата мира, за что получил дисквалификацию на один матч.

Эпизод случился в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу швейцарцев. Удар в колено получился очень сильным: покинуть лёд пострадавший смог только на носилках, а Андригетто получил штраф до конца игры. Из-за дисквалификации он пропустит следующий матч своей команды со сборной Словакии, Андригетто вернётся в строй после него.

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