Дон Черри: Маршан — замечательный, но ему нужно прекратить это безобразие

Известный канадский телеведущий Дон Черри прокомментировал поведение нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, который в недавнем матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» лизнул в лицо форварда соперников Райана Кэллахэна.

«Я не знаю, почему он это делает. Когда такие вещи происходят, то арбитры просто теряются. Во втором матче серии Маршан убегал один на один, на нём нарушили правила, но наказания не последовало. Это всё потому, что судьи запоминают, когда ты делаешь всякие глупости. Я считаю, что Маршан — замечательный игрок, но он должен прекратить это безобразие», — сказал Черри в эфире Sportsnet.



«Тампа» ведёт в серии со счётом 3-1, пятый матч состоится в ночь с 6 на 7 мая.