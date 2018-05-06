Сборная России по хоккею назвала состав на матч ЧМ-2018 с Австрией

Сборная России по хоккею назвала состав на свой второй матч чемпионата мира в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Австрии. Тренерский штаб не внёс каких-либо изменений в состав и сочетания российской сборной по сравнению с первым матчем турнира. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018



Кошечкин (Шестёркин);



Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;



Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;



Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов;



Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.

Сборная России проэкзаменует Австрию на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».