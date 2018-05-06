Тренер австрийцев: можем «украсть» очко, если Россия сыграет несобранно

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер поделился ожиданиями перед матчем группового этапа чемпионата мира по хоккею со сборной России.



«Если соперник серьёзно отнесётся к нам и возьмёт игру под полный контроль, то нам будет очень сложно. Но все знают, что бывают матчи, в которых фаворит действует расслабленно, несобранно. Тогда появится шанс «украсть» одно очко или даже победить. Если нам это не удастся, мы бы хотели показать тот темп, который позволил бы нам рассчитывать на победу в следующих матчах. Нужно привыкать к высокой интенсивности», — приводит слова Бадера телеканал Laola1.

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