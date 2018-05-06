Основной голкипер сборной Австрии Штаркбаум не сыграет в матче с Россией

Сборная Австрии по хоккею назвала состав на матч чемпионата мира в Дании с командой России. В нём отсутствует основной голкипер команды Бернхард Штаркбаум, который во вчерашнем матче с командой Швейцарии отразил 38 бросков из 41 и помог австрийцам набрать одно очко (2:3 ОТ).
Начало встречи Австрия — Россия запланировано на 13:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мадленер (Киккерт);
Унтервегер – Шумниг, Ганаль – Хундертпфунд – Шнайдер;
Хайнрих – Улмер, Леблер – Комарек – Хофер;
Вивайрос – Шлахер, Цвергер – Раухенвальд – Вогер;
Альтманн – Петер, Шпаннринг – Обрист.
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Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».