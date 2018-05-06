Морис: «Виннипег» смог прибавить во второй половине матча с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал исход матча с «Нэшвилл Предаторз», в котором его команда одержала крупную победу со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Джетс».

«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел вперёд в серии

«Эти матчи, когда держится счёт 0:0, становятся напряжённее с каждой минутой, пока кого-то не прорвёт. И вот когда прорыв случается, ты должен быть уверен, что твоя команда поймала этот момент. С другой стороны, как забавно это ни прозвучит, я не верю в эти сиюминутные эпизоды. Нет ничего постоянного в профессиональном спорте. Ты должен доказывать свою игру в каждой смене. И вот теперь мы смогли прибавить, потому что во второй половине матча стали кататься лучше», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.