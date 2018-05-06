Источник: Наиль Якупов может покинуть НХЛ и перейти в СКА или «Ак Барс»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов не исключает своего переезда в Россию, сообщает издание «Реальное время».

Права на игрока в КХЛ принадлежат питерскому СКА, но хоккеист готов рассмотреть все варианты трудоустройства. Источники сообщают, что пристальное внимание на воспитанника нижнекамского хоккея обращает «Ак Барс». Менеджмент казанского клуба рассматривает варианты переговоров с питерским СКА на предмет прав на хоккеиста.



Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла». Воспитанник татарстанского хоккея не принимал участия в серии.