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Источник: Наиль Якупов может покинуть НХЛ и перейти в СКА или «Ак Барс»

Источник: Наиль Якупов может покинуть НХЛ и перейти в СКА или «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов не исключает своего переезда в Россию, сообщает издание «Реальное время».

Права на игрока в КХЛ принадлежат питерскому СКА, но хоккеист готов рассмотреть все варианты трудоустройства. Источники сообщают, что пристальное внимание на воспитанника нижнекамского хоккея обращает «Ак Барс». Менеджмент казанского клуба рассматривает варианты переговоров с питерским СКА на предмет прав на хоккеиста.

Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла». Воспитанник татарстанского хоккея не принимал участия в серии.

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