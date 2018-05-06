Сборная России более чем в два раза перебросала команду Австрии в первом периоде

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России (0:3). «Чемпионат» прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Подопечным Ильи Воробьёва удалось трижды поразить ворота соперника, а голкипер россиян Василий Кошечкин не пропустил ни одной шайбы. Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Артём Анисимов и Александр Барабанов.

По итогам первого периода сборная России более чем в два раза перебросала соперника: 17-7. Кроме того, россияне владели значительным преимуществом при игре на точках вбрасывания: 15-8. Команды за 20 минут ни разу не играли в неравных составах.