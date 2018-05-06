Эвандер Кейн: «Сан-Хосе» прижат спиной к стене. Мне нравятся такие ситуации

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поделился впечатлениями от хода серии с «Вегас Голден Найтс», в котором его команда уступает со счётом 2-3 и находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли



«Знаете, мне нравятся ситуации, когда моя спина прижата к стене. Тебе надо найти выход из положения. В таких играх очень весело принимать участие, и они дают возможность расти», — цитирует Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Шестой матч серии между «Сан-Хосе» и «Вегасом» состоится 7 мая, в ночь с воскресенья на понедельник, начало встречи запланировано на 2:30 мск.

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