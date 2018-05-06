Сборная России по итогам двух периодов обыгрывает Австрию по вбрасываниям 31-11

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России (0:6). «Чемпионат» прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018



Подопечным Ильи Воробьёва во втором периоде удалось развить успех, трижды поразив ворота австрийцев. Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Максим Мамин и Михаил Григоренко, оформивший дубль.



По итогам 40 минут игры сборная России почти в два раза перебросала соперника: 27-14. На точках вбрасывания преимущество россиян ещё более внушительное: 31-13. Австрийцы получили один шанс поиграть в большинстве, но не реализовали численное преимущество.

Сборная России уничтожает Австрию на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».