Гертл: для «Сан-Хосе» ещё ничего не кончено в серии с «Вегасом», верю в 7-й матч

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поделился впечатлениями от хода серии с «Вегас Голден Найтс», в котором его команда уступает со счётом 2-3 и находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.



«Ещё ничего не кончено. Ближайшая встреча пройдёт дома, так что нам надо её выиграть и начать всё сначала. Я верю, что мы вернёмся в Вегас на седьмой матч серии», — цитирует Герлта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Шестой матч серии между «Сан-Хосе» и «Вегасом» состоится 7 мая, начало встречи запланировано на 2:30 мск.