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Сборная Канады отправила 10 безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ-2018

Сборная Канады отправила 10 безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады по хоккею выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Ещё по одному голевому броску произвели Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

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ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 13:15 МСК
Южная Корея
0 : 10
0:2, 0:6, 0:2
Канада
0:1 – Ньюджент-Хопкинс (Шварц, Макдэвид) – 08:41 (5x5), 0:2 – Джост (Эберле, Барзал) – 17:16 (5x5), 0:3 – Парэйко (Макдэвид, Экблад) – 21:07 (5x4), 0:4 – О'Райлли (Барзал) – 21:57 (5x5), 0:5 – Дюбуа (Эдмундсон, Пажо) – 22:32 (5x5), 0:6 – Шенн (Экблад, Бейли) – 27:33 (5x4), 0:7 – Джост (Хорват, Дюбуа) – 36:24 (5x5), 0:8 – Эдмундсон (Барзал, Бовилье) – 36:42 (5x5), 0:9 – Макдэвид (Пулок, Дюбуа) – 44:40 (5x5), 0:10 – Эберле (Эдмундсон, Джост) – 48:55 (5x5)
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