Сборная Канады отправила 10 безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ-2018

Сборная Канады по хоккею выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Ещё по одному голевому броску произвели Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

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