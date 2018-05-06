Капризов: игра со сборной Австрии была побыстрее, нежели с французами

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Австрии (7:0).

«В чём разница с прошлым матчем? Сегодня, может, игра побыстрее была. Нам сейчас скажут, посмотрим видео, разберём. Думаю, второй период удалось подтянуть, чуть получше было.

Говорили ли тренеры, чтобы наше звено играло попроще? В первом периоде почти каждую смену у нас были моменты, надо было забивать. Передача Дацюка на гол – это что-то! Конечно, у нас есть свои установки на игру, я не буду вам сейчас всё рассказывать.

Что для меня значит русский гимн после матчей, которого не было на Олимпиаде? Наверное, для всех русских он очень многое значит. Очень приятно», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.