Михеев: на Евротуре соперники были посерьёзнее

Нападающий сборной России Илья Михеев прокомментировал итог победного матча чемпионата мира со сборной Австрии (7:0).



«Памятную шайбу я забрал. Хороший гол получилось забить, здорово. Мы выиграли вбрасывание, получилась смена скоростей — соперник был спиной, а я лицом. Не возьмусь сказать, кто из двух первых соперников понравился больше. Моментами австрийцы были хороши, моментами — французы. Атмосфера чемпионата мира чувствуется, но когда я был на Евротуре, там соперники были посерьёзнее. Что тут скрывать, сейчас было полегче. Скучно не было, у нас свои задачи, их надо решать. Вчера мы полностью провалили второй период, а сегодня длительных плохих отрезков не было», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Разгром заказывали? Григоренко сотоварищи разорвали Австрию Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые!