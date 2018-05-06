Анисимов: сборной России интересно играть, проще дальше точно не будет

Нападающий сборной России Артём Анисимов подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Австрии (7:0).

«В начале матча австрийцы начали играть агрессивно, создавали нам проблемы. Мы не могли выйти из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили гол, второй. Пошла игра в атаке, всё наладили. Немного во втором периоде было не очень, а потом опять начали показывать свою игру, как и должны делать.

Надо начинать лучше второй период. Пока у нас такая небольшая помарочка. Конечно, нам интересно играть. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую встречу одинаково. Даже лучше, чем на предыдущую. Проще дальше точно не будет. Будет сложнее. Надо прогрессировать, идти вперёд. На другие матчи не смотрю, только хайлайты после игр. Надо отдыхать, хоккея и так много. НХЛ тоже не буду смотреть», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.