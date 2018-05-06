Игорь Шестёркин будет защищать ворота сборной России в матче с командой Беларуси

Голкипер Игорь Шестёркин сыграет во встрече с командой Беларуси. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Илья Воробьёв. Также специалист прокомментировал, почему в сегодняшнем матче со сборной Австрии (7:0) Шестёркин после второго периода заменил в воротах Василия Кошечкина.

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«Выпустили Шестёркина, не потому что Кошечкин замёрз, а потому что Игорь завтра сыграет с белорусами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Встреча состоится в понедельник, 7 мая, начало запланировано на 17:15 мск.