Григоренко: не знаю, будет ли с Беларусью тоже 7:0. Будем стараться

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Австрии (7:0).



«Особо не думаем о сопернике, нужно просто в свою игру играть, наигрывать комбинации, стараться. Это чемпионат мира, здесь слабых команд нет. Всякое случается, на такие матчи мы выходим и играем на 100 %. Так получается, что два матча хорошо сыграли.

Что было самым опасным с Австрией? Они начали игру довольно быстро, агрессивно. У них было пару моментов, Вася сделал хорошие сейвы, и дальше уже пошло-поехало. Сократить количество команд на чемпионате мира? Это не ко мне вопрос.

Не знаю, будет ли с Беларусью тоже 7:0. Будем играть, выходить и стараться выиграть. Играть в нашу игру, не обращать внимания. Следующий матч уже завтра? В плей-офф КХЛ было по четыре игры за пять дней, проблем не будет. Всю игру стараемся не обращать внимания на счёт, работать, играть и готовиться к следующим матчам. Сегодня второй период получше был, чем в той игре, и пересменка удавалась.

С Анисимовым и Бучневичем стараемся находить общий язык. У всех одна задача – выиграть. Пытаемся забить, помочь друг другу. У каждого свои хорошие качества. Как появление Гусева может пугать? Он один из лучших игроков КХЛ, команда только сильнее станет. А если его поставят во вторую тройку? Это уже тренерский штаб будет решать», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.