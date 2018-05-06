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Воробьёв: Гусев не сыграет с белорусами, Никита тренируется индивидуально

Воробьёв: Гусев не сыграет с белорусами, Никита тренируется индивидуально
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал состояние здоровья нападающего Никиты Гусева.

«Никита Гусев тренируется по индивидуальной программе. Доктора смотрят, в каком он функциональном состоянии. Тренеры по фитнесу готовят его. С белорусами он играть не будет. Заявить его? Это будет зависеть от его физического состояния», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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