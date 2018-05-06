Австрия — Россия — 0:7. Видеообзор матча ЧМ по хоккею – 2018

Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в Youtube.

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