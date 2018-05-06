Австрия — Россия — 0:7. Видеообзор матча ЧМ по хоккею – 2018

Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.
Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в Youtube.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию
Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые!