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Видеоитоги матча Россия — Австрия с Дмитрием Ерыкаловым

Видеоитоги матча Россия — Австрия с Дмитрием Ерыкаловым
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подвёл итоги очередного матча сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 в социальной сети «ВКонтакте».

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Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

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