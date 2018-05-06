Дацюк: надо понимать, что сборные вроде Австрии тоже хотят играть с сильными

Нападающий сборной России Павел Дацюк подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Австрии (7:0).

«Когда все хоккеисты играют в одном стиле, все работают, никто не филонит, тогда и результат получается. На самом деле, достаточно много игр получается на ЧМ, не всегда сильный соперник, но надо понимать, что такие сборные тоже хотят играть с сильными командами, улучшаться за счёт таких матчей. Да и болельщикам интересно смотреть такие игры. Может быть, не всегда, но с австрийцами был, я думаю, интересный матч. Такие соперники настраиваются против тебя с двойной силой, так что ты стараешься не допустить никаких ошибок, чтобы потом не догонять и не спасать опять всё.



Здорово, что сразу забили несколько голов. Сразу все успокоились и начали более уверенно играть. Будем ли играть на контратаках с сильными оппонентами? Будет зависеть от игры, как будет соперник играть. Сейчас хоккей очень быстрый, все стараются. Тяжело забить в позиционной игре, все хотят поймать соперника на контратаках, выждать этот момент и уколоть», — приводит слова Дацюка официальный сайт ФХР.