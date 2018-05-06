Перрон: «Вегас» хочет завершить серию с «Сан-Хосе» в ближайшем матче

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Дэвид Перрон поделился ожиданиями от шестого матча с «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде плей-офф НХЛ. «Рыцари» ведут в серии 3-2 и находятся в шаге от выхода в полуфинальную стадию.

«Мы хотим завершить серию в ближайшем матче, но если этого не случится, у нас будет ещё один шанс дома. И в то же время мы должны сохранять фокус в ближайшие 60 минут. Надо сделать всё, чтобы дать себе шанс выиграть следующий матч и закрыть серию», — приводит слова Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Шестой матч серии между «Сан-Хосе» и «Вегасом» состоится 7 мая, начало встречи запланировано на 2:30 мск.