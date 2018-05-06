Форвард Австрии Леблер: Россия показала, куда нужно расти, чтобы быть лучшими

Нападающий сборной Австрии по хоккею Брайан Леблер рассказал, какую пользу его команде может принести матч со сборной России (0:7).

«Сборная России — хорошая команда. Для нас было здорово играть против ребят такого калибра и посмотреть, куда нужно расти, что надо делать, чтобы быть лучшими в мире. Это хороший опыт, из которого команда Австрии должна извлечь уроки. Очевидно, мы хотели бы проиграть с меньшим счётом, но, в конце концов, это было весело и познавательно — сыграть с такой командой», — приводит слова Леблера официальный сайт ИИХФ.