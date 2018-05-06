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Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на чемпионате мира — 2018 по хоккею

Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на чемпионате мира — 2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швеции выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы А была одержана победа над командой Чехии — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

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Главным героем матча стал нападающий шведской сборной Рикард Раккель, который записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла. Помимо него, заброшенными шайбами у «Тре крунур» отметились Маттиас Янмарк и Мика Зибанеджад. Чехи ответили точными бросками Филипа Гронека и Томаша Гика.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

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ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Швеция
3 : 2
2:0, 0:1, 1:1
Чехия
1:0 – Ракелль (Янмарк, Линдхольм) – 04:49 (5x5), 2:0 – Янмарк (Ракелль) – 07:13 (5x4), 2:1 – Гронек (Червенка, Гика) – 33:10 (5x3), 3:1 – Зибанеджад (Ракелль) – 43:11 (5x5), 3:2 – Гика (Факса) – 55:46 (5x4)
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