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ЧМ-2018: сборная Норвегии в серии буллитов взяла верх над командой Германии

ЧМ-2018: сборная Норвегии в серии буллитов взяла верх над командой Германии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Норвегии выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была одержана победа над командой Германии в серии буллитов — 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Дублем в составе немцев отметился Патрик Хагер, ещё по одной заброшенной шайбе оформили Марк Михаэлис и Янник Зайденберг. В составе сборной Норвегии голы забили Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сёрвик. Автором победного буллита стал Матиас Треттенес.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

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ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
4 : 5
2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Норвегия
0:1 – Олимб – 01:41 (4x5), 0:2 – Валькве Ольсен (Линдстрём, Олимб) – 07:31 (5x4), 1:2 – Хагер (Драйзайтль, Плахта) – 14:30 (5x4), 2:2 – Михаэлис (Нёбельс, Мюллер) – 18:41 (5x5), 2:3 – Бастиансен (Сальстен, Валькве Ольсен) – 21:36 (5x5), 3:3 – Хагер (Драйзайтль) – 27:31 (5x4), 3:4 – Сёрвик – 50:13 (5x5), 4:4 – Зайденберг (Плахта, Драйзайтль) – 50:38 (5x5), 4:5 – Треттенес – 65:00 ( ПБ)
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