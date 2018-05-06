Новиков: сборная России играет легко и красиво, её матчи приятно смотреть

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от второго матча национальной сборной на чемпионате мира с командой Австрии, в котором россияне победили со счётом 7:0.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



«Мы не знаем, как сложится чемпионат дальше. Но пока команда играет легко и красиво. Да, у нас пока не топовые противники, но игра есть игра. Общая картина довольно хорошая. Игру приятно смотреть. Не стал бы кого-то конкретно выделять. Я услышал театральную фразу: «Играй за партнёра». И сегодня я увидел это в исполнении наших хоккеистов. Неизвестно, что будет завтра. Но то, что было, радует. Это хороший и интересный хоккей», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.