Швеция — Чехия — 3:2. Видеообзор матча ЧМ по хоккею – 2018

Сборная Швеции выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы А «Тре крунур» одержали победу над командой Чехии — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Главным героем матча стал нападающий шведской сборной Рикард Раккель, который записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла. Помимо него заброшенными шайбами у «Тре крунур» отметились Маттиас Янмарк и Мика Зибанеджад. Чехи ответили точными бросками Филипа Гронека и Томаша Гика.

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