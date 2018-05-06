Клингберг: не знаю, кто фаворит группы А — Россия или Швеция. Обе команды мощны

Защитник сборной Швеции Джон Клингберг поделился мнением о прошедшем матче с командой Чехии (3:2) и раскладе сил в группе А чемпионата мира по хоккею.



«Мы знали, что матч с Чехией получится тяжёлым. У чехов всегда собирается хорошая команда. Важно, что мы здорово начали первый период, быстро повели в счёте, а затем увеличили своё преимущество. Расстроил тот факт, что нахватали штрафа. Дважды соперник нас за это наказал.



В Копенгагене у нас отличная поддержка. Нам нужно постоянно радовать своих болельщиков, мы здесь играем для них. Они заполняют трибуны, большое спасибо за это. Болельщики сборной Швеции всегда верят в нас.



Я не знаю, кто фаворит нашей группы – Россия или Швеция. Обе команды мощны, с отличными игроками. Мы будем тщательно разбирать игру россиян, нам с ними играть в самом конце. Возможно, что как раз в этом матче и решится судьба первого места, но пока наши мысли о следующей встрече», — сказал Клингберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чехи не сдержали Лжеумарка. Теперь Швеция – фаворит нашей группы С такими шведами сборной России будет трудно занять первое место.