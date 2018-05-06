Форвард Норвегии Кристиансен: повели с Германией 2:0, а потом перестали играть

Нападающий сборной Норвегии Томми Кристиансен подвёл итоги матча с командой Германии (3:2 Б) на чемпионате мира по хоккею — 2018.

«Сборная Норвегии хотела заработать три очка сегодня, но мы выиграли только по буллитам и получили два балла. Понимаем, что это серьёзно может повлиять на наш результат в итоговых раскладах на чемпионате мира. Во встрече с Германией повели в счёте 2:0, а затем перестали играть. Думаю, что голы немцев были довольно удачными. Первые два мы буквально забили сами себе, помогая сопернику. Показалось, что немецкий вратарь сегодня немного нервничал. Он давал нам много шансов сыграть на подборах и добиваниях», — приводит слова Кристиансена официальный сайт ИИХФ.