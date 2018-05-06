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«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с нападающим Георгием Белоусовым

«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с нападающим Георгием Белоусовым
Хоккей / КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт на два года с форвардом Георгием Белоусовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Последние четыре года праворукий нападающий защищал цвета тольяттинской «Лады». В сезоне-2017/18 27-летний игрок атаки принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт 31 (8+23) балл. Его показатель полезности составил «-3». Также Белоусов заработал 22 минуты штрафного времени.

Помимо «Лады» Георгий в КХЛ выступал за «Витязь» и «Нефтехимик».

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