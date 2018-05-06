Яндач: чехам было сложно закрыть элитных игроков сборной Швеции

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Йозеф Яндач подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Швеции (2:3).



«Мы потеряли очки, но в целом я считаю, что ничего страшного не случилось, будем добавлять. У нас был игровой план, мы хотели чаще выводить шайбу из зоны защиты. Во втором и третьем периодах у нас это получалось. Мы не позволяли шведам выигрывать единоборства числом, хотя они, естественно, оказывали некоторое давление. В третьем периоде мы допустили несколько глупых ошибок и «упали» в счёте 1:3, хотя могли зацепиться за матч и даже отыграли одну шайбу. Это позитивная вещь, что сборная Чехии боролась до конца.



В составе шведов голы забросили элитные игроки — Ракелль, Зибанеджад, Янмарк. Когда они были на льду, доставляли нам много хлопот. Это одни из лучших игроков в мире, закрыть их всегда сложно», — приводит слова Яндача Hokej.cz.

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