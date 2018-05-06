Наставник «Бостона» потребовал от Маршана больше не облизывать соперников

Главный тренер «Бостона Брюинз» Брюс Кэссиди сообщил, что нападающий его команды Брэд Маршан больше не будет облизывать соперников.



«Я видел предупреждение из лиги. Я поговорил с Марчи (Маршаном. — Прим. «Чемпионата») об этом и довёл до него требования лиги и личную директиву больше не совершать таких поступков. Мы нуждаемся в нём на льду, нам нужно, чтобы он играл. Если он хочет раздражать соперников на льду, пусть найдёт другой способ сделать это. Например, забил бы несколько голов, это был бы лучший способ», — приводит слова Кэссиди ESPN.

НХЛ пригрозила санкциями Брэду Маршану в случае нового облизывания соперников