«Куньлунь» подписал нападающего Олли Палолу на один сезон

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал однолетнее соглашение с финским нападающим Олли Палолой, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

30-летний форвард провёл последний сезон в «Йокерите». В регулярном чемпионате-2017/18 Палола сыграл 50 матчей. В них он набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафа. В плей-офф Олли принял участие в 10 встречах, записав на свой счёт 7 (6+1) результативных баллов. Финн заработал четыре минуты штрафа при нулевом показателе полезности.