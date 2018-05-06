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«Куньлунь» подписал нападающего Олли Палолу на один сезон

«Куньлунь» подписал нападающего Олли Палолу на один сезон
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал однолетнее соглашение с финским нападающим Олли Палолой, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

30-летний форвард провёл последний сезон в «Йокерите». В регулярном чемпионате-2017/18 Палола сыграл 50 матчей. В них он набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафа. В плей-офф Олли принял участие в 10 встречах, записав на свой счёт 7 (6+1) результативных баллов. Финн заработал четыре минуты штрафа при нулевом показателе полезности.

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