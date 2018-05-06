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ЧМ-2018: сборная Швейцарии всухую переиграла команду Словакии

ЧМ-2018: сборная Швейцарии всухую переиграла команду Словакии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швейцарии одержала победу в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею в Дании. В матче группы А была обыграна команда Словакии со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.

Швейцарцы выиграли оба матча на мировом первенстве, накануне в овертайме переиграв австрийцев (3:2). Словаки же проиграли в двух встречах из двух. Накануне они уступили в дополнительное время принципиальным соперникам из Чехии (2:3).

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Словакия
0 : 2
0:1, 0:1, 0:0
Швейцария
0:1 – Шервай (Диас, Мюллер) – 11:06 (5x5), 0:2 – Мюллер (Шервай) – 20:22 (4x5)
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