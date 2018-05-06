ЧМ-2018: сборная Швейцарии всухую переиграла команду Словакии

Сборная Швейцарии одержала победу в своём втором матче на чемпионате мира по хоккею в Дании. В матче группы А была обыграна команда Словакии со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
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Заброшенными шайбами у сборной Швейцарии отметились Тристан Шервай и Мирко Мюллер.
Швейцарцы выиграли оба матча на мировом первенстве, накануне в овертайме переиграв австрийцев (3:2). Словаки же проиграли в двух встречах из двух. Накануне они уступили в дополнительное время принципиальным соперникам из Чехии (2:3).
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