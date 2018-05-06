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Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Латвии на ЧМ-2018

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Латвии на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дании. Во встрече группы B скандинавы разгромили команду Латвии со счётом 8:1 (3:0, 2:0, 3:1).

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Главным героем встречи стал 20-летний нападающий Себастьян Ахо, который записал на свой счёт 6 (2+4) очков. Также в сборной Финляндии дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Антти Суомела и Микко Рантанен. Латвийская команда ответила точным броском Рихарда Букартса.

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Латвия
1 : 8
0:3, 0:2, 1:3
Финляндия
0:1 – Ахо (Савинайнен) – 01:24 (5x5), 0:2 – Савинайнен (Хейсканен, Ахо) – 07:44 (5x5), 0:3 – Суомела – 17:16 (5x5), 0:4 – Ахо – 27:31 (4x5), 0:5 – Савинайнен (Терявяйнен, Ахо) – 34:49 (5x5), 0:6 – Терявяйнен (Рантанен, Гранлунд) – 46:29 (5x4), 0:7 – Рантанен (Ахо, Терявяйнен) – 47:28 (5x4), 0:8 – Терявяйнен (Нутиваара, Ахо) – 51:10 (5x5), 1:8 – Букартс (Балинскис) – 51:38 (5x5)
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