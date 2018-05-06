Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Латвии на ЧМ-2018

Сборная Финляндии выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дании. Во встрече группы B скандинавы разгромили команду Латвии со счётом 8:1 (3:0, 2:0, 3:1).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Главным героем встречи стал 20-летний нападающий Себастьян Ахо, который записал на свой счёт 6 (2+4) очков. Также в сборной Финляндии дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Антти Суомела и Микко Рантанен. Латвийская команда ответила точным броском Рихарда Букартса.