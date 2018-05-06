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КХЛ зарегистрировала новый контракт «Йокерита» с Антти Пильстрёмом

КХЛ зарегистрировала новый контракт «Йокерита» с Антти Пильстрёмом
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» продлил соглашение с нападающим Антти Пильстрёмом на три сезона, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

33-летний форвард провёл в «Йокерите» последние два года. В сезоне-2017/18 Пильстрём принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал на свой счёт 12 (7+5) результативных баллов при показателе полезности «-10» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф Антти сыграл две встречи и не набрал результативных очков при отрицательном показателе полезности «-2».

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