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«Тампа» обыграла «Бостон», став первым участником третьего раунда Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Бостон», став первым участником третьего раунда Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Эта победа позволила «Лайтнинг» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-1.

Победную шайбу в конце второго периода записал на свой счёт Джей Ти Миллер, с передачи Никиты Кучерова. Голами в составе «Тампы» также отметились Брейден Пойнт и Антон Строльман. Единственный гол гостей в активе Давида Крейчи.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 9 минут 54 секунды и окончил матч с показателем «+1». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
06 мая 2018, воскресенье. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 1
0:1, 2:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Крейчи (Макэвой, Бержерон) – 19:12 (5x4), 1:1 – Пойнт – 30:43 (5x5), 2:1 – Миллер (Кучеров, Стэмкос) – 34:00 (5x4), 3:1 – Строльман (Хедман) – 58:31 (en)
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