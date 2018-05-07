«Тампа» обыграла «Бостон», став первым участником третьего раунда Кубка Стэнли

В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Эта победа позволила «Лайтнинг» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-1.

Победную шайбу в конце второго периода записал на свой счёт Джей Ти Миллер, с передачи Никиты Кучерова. Голами в составе «Тампы» также отметились Брейден Пойнт и Антон Строльман. Единственный гол гостей в активе Давида Крейчи.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 9 минут 54 секунды и окончил матч с показателем «+1». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.