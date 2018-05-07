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Шат-аут Флёри помог «Вегасу» добиться победы в серии с «Сан-Хосе»

Шат-аут Флёри помог «Вегасу» добиться победы в серии с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев со счётом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Эта победа позволила «Голден Найтс» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-2.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голами в составе победителей отметились: Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.

«Сан-Хосе Шаркс» выбыл из розыгрыша Кубка.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
07 мая 2018, понедельник. 02:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Маршессо (Смит, Карлссон) – 26:33 (5x5), 0:2 – Шмидт (Хаула, Перрон) – 35:38 (5x5), 0:3 – Икин (Карпентер, Шмидт) – 58:09 (en)
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